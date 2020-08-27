NBA'den tarihi boykot: Jacob Blake için maçlar ertelendi!

Amerika'da polis şiddeti giderek büyüyor. Siyahi vatandaşlara karşı ırkçı hareketler, ülke genelinde büyük tepki görüyor. Irkçılığa karşı harekete geçen vatandaşlar Amerika'nın birçok yerinde gösteriler düzenliyor. Son olarak Jacob Blake'in polis tarafından 7 el ateş edilerek öldürülmesinin üzerine ABD'de ki gösteriler ülke geneline yayılmaya başladı.

NBA'de bu duruma kayıtsız kalmadı. Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Değişim istiyoruz, bıktık" ifadelerini kullanırken, oyuncunun bu tepkisi büyük destek aldı. Lebron James'in bu paylaşımının üzerine NBA takımları birer birer maçlara çıkmayacağını açıkladı ve boykot çağrısında bulundu.

NBA yönetimi, Jacob Blake için yapılan boykot açıklamalarının ardından bu geceki müsabakaların ertelendiğini açıkladı.

NBA Play-Off'unda bugün oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic ile Houston Rockets - Oklahoma City Thunder maçları öncesinde 4 takımın basketbolcuları, boykot kararı uygulayacaklarını açıklamıştı.

Bu açıklamaların ardından NBA'de bu gece oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic ile Houston Rockets - Oklahoma City Thunder ve Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers maçları ileri bir tarihe ertelendi.