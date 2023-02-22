Ndubuisi Unobuagha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ndubuisi Unobuagha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ndubuisi Unobuagha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ndubuisi Unobuagha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ndubuisi Unobuagha 22 Şubat 2003 tarihinde Aba şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ndubuisi Unobuagha Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ndubuisi Unobuagha, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına - tarihinde katılmıştır. Ndubuisi Unobuagha'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ndubuisi Unobuagha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ndubuisi Unobuagha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ndubuisi Unobuagha şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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