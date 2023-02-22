Nduka Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nduka Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nduka Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nduka Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nduka Junior {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nduka Junior Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nduka Junior, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Nduka Junior'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nduka Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nduka Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nduka Junior şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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