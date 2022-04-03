Kız öğrencisinin kalçasına tokat atmıştı! Celal Şengör’ün cezası belli olduGönül Dağı 58.bölüm full, tek parça izle TRT 1| Gönül Dağı son bölüm izle YouTubeİftara bugün ne pişirsem? Kaynananız bu menüyü duyunca hasedinden çatlayacak! İşte Ramazan 2. günü iftar menüsüSelin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra’ya askerde ayrımcılık yapıldı iddiası! Gökhan Çıra o iddialara cevap verdi: “Ailemle bile görüştürülmedim”İstanbul, Ankara, İzmir İftara ne kadar kaldı? 3 Nisan 2022 Pazar iftara kaç saat var?"Ne dedin sen" tokadıyla yıllarca konuşulan Sevda Demirel'in Hande Ataizi itirafı şaşkına uğrattı! "Mezara kadar..."Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’dan evlilik açıklaması! Ünlü oyuncu yeni dizisi hakkında konuştuKasımpaşa –Gaziantep FK maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiBEDAŞ ve AYEDAŞ uyardı! 15 ilçede yaşayanlar dikkat! Saatlerce elektrik olmayacak!Kocaelispor - Denizlispor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın linki
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. "Ne dedin sen" tokadıyla yıllarca konuşulan Sevda Demirel'in Hande Ataizi itirafı şaşkına uğrattı! "Mezara kadar..."

"Ne dedin sen" tokadıyla yıllarca konuşulan Sevda Demirel'in Hande Ataizi itirafı şaşkına uğrattı! "Mezara kadar..."

Hande Ataizi'ye attığı tokattan dolayı pişmanlık duymadığını açıklayan Sevda Demirel, "Bugün tekrar bakınca da Will Smith'in tokadından daha da sert vurmuşum" dedi.

"Ne dedin sen" tokadıyla yıllarca konuşulan Sevda Demirel'in Hande Ataizi itirafı şaşkına uğrattı! "Mezara kadar..."

22 yıl önce canlı yayında oyuncu Hande Ataizi'ye attığı tokatla hala gündem olan Sevda Demirel, pişman olmadığını söyledi.

"NEREDE TOKAT ATILSA BEN KONUŞULUYORUM"

Habertürk'te yer alan habere göre, Demirel, "Nerede bir tokat atılsa ben konuşuluyorum. Bu galiba mezara kadar böyle gidecek... Buna engel olamıyorum, o yüzden artık ti'ye alıyorum, eğleniyorum. Bugün tekrar bakınca da Will Smith'in tokadından daha da sert vurmuşum" diye konuştu. 

Ne dedin sen tokadıyla yıllarca konuşulan Sevda Demirel'in Hande Ataizi itirafı şaşkına uğrattı! Mezara kadar...

"KONUYU FARKLI YERLERE ÇEKTİ"

Bugün o tokadı tekrar atıp atmayacağı sorulması üzerine Demirel, "Bugün olsa belki de daha şiddetli tepki gösterirdim, belki de daha sakin davranırdım. Hande bana destek olması gerekirken, bir kadın dayanışması göstermeliyken konuyu farklı yerlere çekti." ifadelerini kullandı.

Ne dedin sen tokadıyla yıllarca konuşulan Sevda Demirel'in Hande Ataizi itirafı şaşkına uğrattı! Mezara kadar...

"20 YILDIR KABUSU OLDUM"

"Hande Ataizi ile yolda bir gün yine karşılaşsan, yüz yüze gelsen ne yaparsın?" sorusuna yanıt veren Demirel, şu açıklamayı yaptı;

"Hande'yi görsem şapur şupur öpeceğim! (Gülüyor) Etiler'de AVM'de karşılaştık. Yüz yüze geldik, kaçtı benden. Hızlı hızlı koştu. Ben de arkasından bağırdım; 'Kız kaçma vallahi seni dövmeyeceğim, alışverişi yap' diye... 20 yıldır kabusu oldum."

Ne dedin sen tokadıyla yıllarca konuşulan Sevda Demirel'in Hande Ataizi itirafı şaşkına uğrattı! Mezara kadar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT