"Ne dedin sen" tokadıyla yıllarca konuşulan Sevda Demirel'in Hande Ataizi itirafı şaşkına uğrattı! "Mezara kadar..."

22 yıl önce canlı yayında oyuncu Hande Ataizi'ye attığı tokatla hala gündem olan Sevda Demirel, pişman olmadığını söyledi.

"NEREDE TOKAT ATILSA BEN KONUŞULUYORUM"

Habertürk'te yer alan habere göre, Demirel, "Nerede bir tokat atılsa ben konuşuluyorum. Bu galiba mezara kadar böyle gidecek... Buna engel olamıyorum, o yüzden artık ti'ye alıyorum, eğleniyorum. Bugün tekrar bakınca da Will Smith'in tokadından daha da sert vurmuşum" diye konuştu.

"KONUYU FARKLI YERLERE ÇEKTİ"

Bugün o tokadı tekrar atıp atmayacağı sorulması üzerine Demirel, "Bugün olsa belki de daha şiddetli tepki gösterirdim, belki de daha sakin davranırdım. Hande bana destek olması gerekirken, bir kadın dayanışması göstermeliyken konuyu farklı yerlere çekti." ifadelerini kullandı.

"20 YILDIR KABUSU OLDUM"

"Hande Ataizi ile yolda bir gün yine karşılaşsan, yüz yüze gelsen ne yaparsın?" sorusuna yanıt veren Demirel, şu açıklamayı yaptı;

"Hande'yi görsem şapur şupur öpeceğim! (Gülüyor) Etiler'de AVM'de karşılaştık. Yüz yüze geldik, kaçtı benden. Hızlı hızlı koştu. Ben de arkasından bağırdım; 'Kız kaçma vallahi seni dövmeyeceğim, alışverişi yap' diye... 20 yıldır kabusu oldum."