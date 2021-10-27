Ne Ekrem İmamoğlu ne de Mansur Yavaş! Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş mı?

2023 yılında yapılacak olan seçimler öncesi Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda birbirinden farklı ismin adı geçiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı konuşulurken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ismi hiç gündeme gelmeyen bir ismin Cumhurbaşkanı adayı olacağını bugün yayımlanan köşe yazısında anlattı. Bu ismin Özgür Demirtaş olduğunu öne süren Selvi şunları yazdı:

"Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş’ı tanıyorsunuz. Geleceği parlak olan genç bir profesör. Ekonomiyi halkın anlayacağı dilden konuşuyor. Sosyal medyayı da çok etkin bir şekilde kullanıyor. Ekonomi benim alanım değil, o nedenle Özgür Demirtaş’ın alanına girmedim. Bu kez o benim alanıma girdi. Bir süredir siyasi kulislerde Özgür Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olduğu konuşulmaya başlandı. Hatta Özgür Hoca’nın görüştüğü bazı isimlere Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı olduğuna dair bir izlenim verdiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu kendisi aday değil mi? Ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dururken Özgür Demirtaş’ın adaylığı nereden çıktı diyebilirsiniz.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ NE YANIT VERDİ?

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı daha şanslı görenlerdenim ama yine de Özgür Hoca’yı aradım. “Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz konuşuluyor” dedim. Şaşırmadı. Ama konuşmadı da. “Ailede bir prensip kararı aldık. Siyaseten hiçbir şey söylemeyeceğiz” dedi. Kararına saygı duydum. Ama kulislerde Kılıçdaroğlu’nun muhtemel adayı olarak Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener’le görüştüğünün konuşulduğunu söyledim. Aynı prensibini hatırlatmakla yetindi.

Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerini dikkatle izlediğim Özgür Demirtaş’la ilgili cumhurbaşkanı adaylığı iddialarını paylaşmak istedim."

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

12 Ağustos 1976 tarihinde doğan 45 yaşındaki Özgür Demirtaş Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Manisa'nin Salihli ilçesinde tamamladı. Orta okul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite yerleştirme sınavında Türkiye'de ilk 50 öğrenci arasında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden mezun oldu.

Özgür Demirtaş hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

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