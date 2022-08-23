Ne Tarım Kredi Kooperatifi, ne A-101, ne de Şok! BİM gücünü kullandı! Yetişen alıyor!

23 AĞUSTOS 2022 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 69 Türk Lirası
Naturalove Dondurmalı Led Işık 34,50 Türk Lirası
Naturalove Silikon Ponponlu Sırt Çantası 49,50 Türk Lirası
Naturalove Simli Fırça Seti 5’li 27,50 Türk Lirası
Gloss Büzgülü Taç 22,50 Türk Lirası
Gloss Küpe 18,50 Türk Lirası
Angie El Kremi 75 ml 10,50 Türk Lirası
Angie Body Butter 150 ml 25,50 Türk Lirası
Maxx Deluxe Yarı Kalıcı Saç Boyası 14,50 Türk Lirası
Yeşim Taşlı Masaj Aleti ve Gua Taşı Seti 44,50 Türk Lirası
Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi 9,75 Türk Lirası
Dushy Duş Jeli 500 ml 16,50 Türk Lirası