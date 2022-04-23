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Nebati ne demek, TDK'ya göre Nebati kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nebati kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nebati ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nebati nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nebati kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nebati ne demek, TDK'ya göre Nebati kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nebati ne demek? Nebati TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nebati kelimesi. Peki nebati ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nebati nedir, nebati kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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NEBATİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nebati kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Nebati kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nebati kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bitki ile ilgili, bitkisel

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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