Nebbaş ne demek, TDK'ya göre Nebbaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nebbaş ne demek? Nebbaş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nebbaş kelimesi. Peki nebbaş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nebbaş nedir, nebbaş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEBBAŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nebbaş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nebbaş kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nebbaş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mezar soyguncusu

