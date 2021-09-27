Nebevi ne demek, TDK'ya göre Nebevi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nebevi ne demek? Nebevi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nebevi kelimesi. Peki nebevi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nebevi nedir, nebevi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Nebevi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Nebevi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

NEBEVİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nebevi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nebevi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nebevi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Peygamberle ilgili, peygambere ilişkin

