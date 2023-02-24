Nebojsa Gavric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nebojsa Gavric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nebojsa Gavric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nebojsa Gavric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nebojsa Gavric 27 Ağustos 1991 tarihinde Zrenjanin şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Небојша Гаврић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nebojsa Gavric Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK Group - Denis Kadiric yapmaktadır. Nebojsa Gavric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nebojsa Gavric'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nebojsa Gavric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nebojsa Gavric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nebojsa Gavric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nebojsa Gavric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Borac Cacak

1 Ocak 2011 yılında FK Rudar Ugljevik

30 Haziran 2011 yılında Borac Cacak

1 Ocak 2012 yılında FK Rudar Ugljevik

30 Haziran 2012 yılında Borac Cacak

1 Temmuz 2012 yılında Mladost

31 Temmuz 2017 yılında Vozdovac

15 Temmuz 2018 yılında Backa

1 Temmuz 2019 yılında FK Sarajevo

22 Eylül 2020 yılında Backa

17 Şubat 2021 yılında FK Olimpik

3 Temmuz 2021 yılında FK Tuzla City

Nebojsa Gavric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nebojsa Gavric şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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