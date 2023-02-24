Nebojsa Obradovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nebojsa Obradovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nebojsa Obradovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nebojsa Obradovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nebojsa Obradovic 12 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nebojsa Obradovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 3 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nebojsa Obradovic'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nebojsa Obradovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nebojsa Obradovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Şubat 2019 yılında FK Bokelj
1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2020 yılında FC 07 Albstadt
3 Ağustos 2021 yılında FK Bokelj
Nebojsa Obradovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nebojsa Obradovic şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.