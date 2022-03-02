Necabet ne demek, TDK'ya göre Necabet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Necabet ne demek? Necabet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi necabet kelimesi. Peki necabet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre necabet nedir, necabet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NECABET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Necabet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Necabet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre necabet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Temiz bir soydan gelme, soyluluk



NECABET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Eşyanın bile ihtiyarlamasında bir necabet vardı.

