Necaset ne demek, TDK'ya göre Necaset kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Necaset ne demek? Necaset TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi necaset kelimesi. Peki necaset ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre necaset nedir, necaset kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NECASET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Necaset kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Necaset kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre necaset kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pislik

- Dışkı, ters (Il)

