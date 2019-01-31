Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'a 10 milyonTL tazminat davası açtı!

Necati Şaşmaz, eşi Nagehan Şaşmaz’a boşanma davası açtı. Oyuncu, 10 milyon lira tazminat ile iki çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

Necati Şaşmaz'ın avukatı dün canlı yayına bağlanarak açıklamlarda bulunmuştu, " Müvekkilim iki evladının annesi Nagehan Şaşmaz ile birlikte tüm çabalara rağmen evliliğini kurtaramamıştır. Anlaşmalı boşanma yöntemleri denenmiş fakat uzlaşma sağlanamamıştır." dedi.

Necati Şaşmaz kendinden 21 yaş küçük eşi Nagehan Şaşmaz'dan boşanmak için mahkemeye başvurdu. Şaşmaz avukatı ile başvurdupu boşanma dilekçesinde eşinin kusurlu eylemleri neticesinde evlilik birliklerinin temelinden sarsıldığını ileri sürdü. Devamında, bu nedenle çiftin boşanmalarını, çocukların velayetinin de babaya verilmesini talep etti.

ÇOCUKLARI İÇİN TEDBİREN YURT DIŞI YASAĞI İSTEDİ

Dilekçede, Alman vatandaşı olmaları sebebiyle annelerinin çocukları yurtdışına çıkarıp bir daha getirmeyebileceği tehlikesi söz konusu olduğundan, çocuklar için tedbiren yurtdışına çıkış yasağı konulması istendi.

Avukat dilekçede şöyle dedi: “Müvekkilimin uğradığı manevi zararın hafifletilmesi için 5 milyon lira manevi, 5 milyon lira da maddi tazminata hükmedilmesi usul ve yasa gereğidir.”