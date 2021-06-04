Necati Şaşmaz hakkında şok iddia! Kendisini Mehdi olarak görüyor

Yıllarca Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar olarak tanıdığımız Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Kaşıkçı, açtığı boşanma davasında kendini Mehdi olarak gören Şaşmaz'ın Kadiri tarikatındaki bir zikir videosunu sundu. Henüz 8 yaşındaki oğlunun da bu tarikatın veliahtı olarak görüldüğünü anlattı

İnsanlık dışı bir çok uygulama gördüğünü söyleyen Kaşıkçı, bu tarikata oğlunun bulaşmasını istemediğini belirtti. Mahkeme, Şaşmaz ile Kaşıkçı'nın boşanmasına karar verirken, annenin 8 yaşındaki A.N.'nin tarikat merkezine götürülmemesi yönündeki talebini reddetti.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Necati Şaşmaz'ın babası Abdülkadir Şaşmaz'ın Harput merkezli Kadiri tarikatının şeyhi olduğunu belirterek Nagehan Kaşıkçı'nın açtığı boşanma davasının detaylarını açıkladı. Saymaz, 8 yaşındaki oğulları A.N. tarikatın gelecekteki lideri kabul edildiğini, yaşlı müritler A.N.'ye 'Ağabey' diye seslendiğin ve elini öptüğünü söyledi.

Bu görüntülerin dava dosyasına sunulduğunu belirten Saymaz, söz konusu videoda, aralarında eşi Necati Şaşmaz'ın da olduğu müritler halka halinde zikir çektiği ve halkanın ortasında Dede Abdülkadir Şaşmaz ile torunu A.N.'nin olduğunu aktardı.

İddiaları yanıtlayan Şaşmaz'ın avukatı ise zikir görüntüsünü kabul ederken, “Tarikat iddiası doğru değildir. Müvekkilin babası kanaat önderidir. Zararlı eylemi yoktur. İslam diniyle ilgili faaliyette bulunmak ve iyi bir insan yetiştirmek ne zamandan beri suç olmuştur?” şeklinde konuştu.