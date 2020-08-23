Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Tuna 1 bölgesinde yaptığı çalışmalarda 320 milyon metreküp doğal gaz bulduğunu duyurmasının ardından Türkiye'nin gündemi değişti. Doğal gaz konusu tartışma programlarının odak noktasında yer alırken Habertürk TV'de Eren Eğilmez'in sunduğu Gerçek Fikri Ne programına Necdet Pamir ile Yaşar Hacısalihoğlu arasında yerli ve milli tartışması damga vurdu. Bu kapsamda Necdet Pamir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının cevapları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

NECDET PAMİR KİMDİR?

Necdet Pamir, 1954 yılında Ankara'da doğdu. 1980 yılında TED Ankara Koleji ve ODTÜ Petrol Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

25 yıl Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nda her kademede (mühendis, şef, baş mühendis, proje müdürü) olarak görev aldı. Petrol Taşıma ve Pazarlama Grup Başkanlığı ve Genel Müdür Muavinliği (1995-96) yaptı. Başbakanlık Boru Hatları Koordinasyon Kurulu’nda TPAO temsilcisi olarak çalıştı. (1995-96).

Daha sonra TPAO İnceleme ve Geliştirme Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür Danışmanlığı ,1980-1995 yılları arasında TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği, 1990-95 yılları arasında TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Pamir'in çok sayıda Türkçe/İngilizce makalesi, söyleşileri ve kitap ve kitap bölümleri vardır. Yurt içi ve dışında çok sayıda konferansta konuşmacı olarak, radyo ve TV programına ise konuk olarak katıldı. Söyleşileri gazete ve dergilerde yayınlandı.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesi.

2002- 2005 arasında CHP Meclis Grup (enerji) danışmanı, Enerji Komisyonu ve Bilim Platformu üyesi.

2000-2001de ASAM Başkan Yardımcısı; Enerji, Çevre ve Teknoloji Araştırmaları Masası Başkanı

Halen Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Genel Koordinatörü.

Öte yandan Necdet Pamirevli, 2 çocuk babasıdır.

KAÇ YAŞINDA?

1954 doğumlu olan Necdet Pamir 66 yaşındadır.

NERELİ?

Necdet Pamir, Ankara'da dünyaya gelmiştir.