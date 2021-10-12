Necef Taşı ne demek, TDK'ya göre Necef Taşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Necef taşı ne demek? Necef taşı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Necef taşı kelimesi. Peki Necef taşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Necef taşı nedir, Necef taşı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NECEF TAŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Necef taşı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Necef taşı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parlak ve saydam bir tür kuvars billuru



NECEF TAŞI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kabartmaların ortalık yerine de akik ve Necef taşları serpiştirilmiştir.

