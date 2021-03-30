Necmettin Nursaçan'dan kötü haber: Hastaneye kaldırıldı!
Diyanet İleri Eski Genel Başkanı Necmettin Nursaçan'dan sevenlerini üzen haber geldi. Yeni tip koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine test yapılan ve sonucu pozitif çıkan Nursaçan'ın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Uzun yıllar boyu Kasyeri İl Müftülüğü yaparak sevilen isim haline gelen Nursaçan hakkındaki bu gelişme sevenlerini yasa boğarken yaş haddinden dolayı koronavirüs aşısı yaptıran 79 yaşındaki Nursaçan'ın test sonucunun pozitif çıkması herkesi şaşırttı.
NECMETTİN NURSAÇAN SAĞLIK DURUMU
Dün akşam saatlerinde baş ağrısı ve ateş şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvuran Necmettin Nursaçan, akciğer filmi ve kalp kontrolünden geçti.
Necmettin Nursaçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.