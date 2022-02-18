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  3. Nedim Şener kışkırtmalara daha fazla dayanamadı! Vartolu Özer'e küfrü bastı! "Sen PKK'nın p.çisin, Varto'nun köpeği!"

Nedim Şener kışkırtmalara daha fazla dayanamadı! Vartolu Özer'e küfrü bastı! "Sen PKK'nın p.çisin, Varto'nun köpeği!"

Nedim Şener, kendisine "Can Dündar'ın eseri" diyen Vartolu Özer'e fena patladı. "Ben kimsenin eseri değilim" diyen Şener, "Sen PKK'nın p.çisin, Varto'nun köpeği!" ifadelerini kullandı.

Nedim Şener kışkırtmalara daha fazla dayanamadı! Vartolu Özer'e küfrü bastı! "Sen PKK'nın p.çisin, Varto'nun köpeği!"

Hürriyet yazarı Nedim Şener, sosyal medya üzerinden sürekli kendisiyle uğraşan Vartolu Özer takma isimli kullanıcıya fena patladı. "Can Dündar'ın eseri" yazılı paylaşımıyla Şener'i çileden çıkaran Özer, daha önce de çirkin ithamlara ünlü yazar hakkında paylaşımlarda bulunmuştu. Yapılan tüm kışkırtmalar sonucu Şener sosyal medya hesabından "Sen PKK'nın p.çisin, Varto'nun köpeği!" yanıtını vererek, Özer'e fena çıkıştı.

Nedim Şener kışkırtmalara daha fazla dayanamadı! Vartolu Özer'e küfrü bastı! Sen PKK'nın p.çisin, Varto'nun köpeği!

BARBAROS ŞANSAL KIŞKIRTMASI

Nedim Şener'in çıkışı, takipçilerini bir hayli üzdü. "Nedim bey uğraşmaya değmez" diyen takipçileri, ünlü yazara destek çıkarken, Vartolu Özer yine rahat durmadı. Şener'in paylaşımını üzerine alınmayan kullanıcı, ünlü modacı Barbaros Şansal'ın el hareketi yaptığı bir görüntüsünü paylaşarak, "Barbaros'un hareketi Nedim'e gelsin" şeklinde paylaşımda bulundu. Sosyal medya kullanıcılarından Özer'e tepki gecikmedi.

 

 

Nedim Şener kışkırtmalara daha fazla dayanamadı! Vartolu Özer'e küfrü bastı! Sen PKK'nın p.çisin, Varto'nun köpeği!Nedim Şener kışkırtmalara daha fazla dayanamadı! Vartolu Özer'e küfrü bastı! Sen PKK'nın p.çisin, Varto'nun köpeği!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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