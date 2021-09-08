Nedime isminin anlamı nedir, Nedime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nedime isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nedime ismi ne demek, Nedime ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nedime isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nedime İsminin anlamı nedir? TDK Nedime anlamı:

Nedime ismi TDK sözlüğünde, hanım arkadaş anlamına gelmektedir.

Nedime İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Nedime ismi geçmemektedir.

Nedime isminin kökeni:

Nedime ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Nedime ismini kullanan 8.227 kişi bulunmaktadır.

Nedime isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nedime isminin rengi:

Yosun Yeşili

Nedime ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Nedime isminin Harf Analizi Nedir ?

Nedime ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

E : İletişim, duygusal karışık

D : Üstün güçler, güçlü

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

Nedime isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nedime ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 17

E: 6

D: 5

İ: 12

M: 16

E: 6

= 62– Nedime İsminin Numeroloji Toplamı 62’dir.

Nedime isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nedime ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nedime isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5E: 5D: 4İ: 9M: 4E: 5 = 32

3 + 2 = 5 Kader sayısıdır

Nedime isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile uyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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