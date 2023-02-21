Nedjeljko Kovinic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nedjeljko Kovinic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nedjeljko Kovinic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nedjeljko Kovinic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nedjeljko Kovinic 7 Şubat 2002 tarihinde Tivat şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nedjeljko Kovinic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Nedjeljko Kovinic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nedjeljko Kovinic'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nedjeljko Kovinic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nedjeljko Kovinic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nedjeljko Kovinic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nedjeljko Kovinic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Radnicki 1923

24 Şubat 2022 yılında FK Bokelj

18 Temmuz 2022 yılında Trinity Zlin

Nedjeljko Kovinic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nedjeljko Kovinic şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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