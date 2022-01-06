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Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi

Nedret Ersanel kim olduğu merak ediliyor ve internette araştırılıyor. Peki, Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Nedret Ersanel'in biyografisi

Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi

Birçok kişi uzun yıllardır gazetecilik mesleğini sürdüren Nedret Ersanel'in kim olduğunu öğrenmek istiyor. Bu bağlamda, Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Nedret Ersanel'in biyografisi

NEDRET ERSANEL KİMDİR?

Gazeteciliğe 1990 yılında başlayan 55 yaşındaki Nedret Ersanel,  22 Nisan 1967 tarihinde Ankara'da doğmuştur.

İşte Röportaj Dergisi, Söz Gazetesi, Hürses Gazetesi, Ateş Hattı Programı, İntermedya Ekonomi Dergisi, Macro Economy Dergisi, Global Gazetesi, Haber Extra Dergisi, Nokta Dergisi, Yenibinyıl Gazetesi, Sabah Gazetesi, TRT Türkiye'nin Sesi, Yeni Şafak Gazetesi, Star Gazetesi, Trend Dergisi, Focus dergilerinde çalışmış ve yazılar yayınlamıştır.

Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi

Bu yayınların ait olduğu basın gruplarında gazetecilik yapmıştır. Muhabirlik, Kıdemli Muhabirlik, İstihbarat Şefliği, Haber Müdürlüğü, Genel Yayın Yönetmenliği, Köşe Yazarlığı görevlerini yürütmüştür.

Uluslararası ilişkilerin spesifik alanlarında; istihbarat ve örgütleri, kritik kişiler, gizli operasyonlar ve projeler, küresel ticari bağlantılar ve şirketler, dini örgütler ve global etkileri, "paranormal diplomasi", uluslararası ilişkilerde gelecek kestirimi, aktüel dış politika ve ulusal güvenlik meselelerinin perde arkası okumaları gibi benzer konularda yetkinleşti. Bu ve bağlantılı alanlarda birçok araştırma yayınlamıştır. Çok sayıda televizyon, radyo, gazete ve dergilerde söyleşi ve görüşleri yayınlamıştır.

Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi

Ersanel halen, TvNet televizyon kanalında "Akıl Odası" programının yorumcusu ve Yeni Şafak Gazetesi'nin dış politika köşe yazarlığı görevini yürütmektedir.

Sarı basın kartı sahibi Ersanel'in yayınlanmış beş kitabı bulunmaktadır.

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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