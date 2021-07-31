Vefat haberiyle Türk Sinema dünyasını yasa boğan Nedret Güvenç'in hayatı ve neden öldüğü merak edildi. Biz de haberimizde Nedret Güvenç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Nedret Güvenç neden öldü? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

NEDRET GÜVENÇ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? NEDRET GÜVENÇ NEDEN ÖLDÜ?

Yönetmen, seslendirme sanatçısı, tiyatrocu ve oyuncu Nedret Güvenç,5 Eylül 1930 tarihinde İzmir Çeşme'de Çiftlik köyünde doğdu. İlk okulu Bornova'da okuyan Gönenç, Bornova Ortaokulu'nda okurken müzik ve tiyatroyla tanışmış ve 14 yaşında bir öğrenciyken Karel Çapek'in "Yaşadığımız Devir" adlı savaş karşıtı bir oyunda başrol oynamıştır.

İzmir'de eğitimini tamamlamasının ardından Ankara Devlet Konservatuvarı'nda şan ve piyano tahsili yapan Güvenç, o dönemde tiyatro oyuncusu olmaya karar verdi.

Sahneye profesyonel olarak ilk kez 17 Şubat 1948 tarihinde İzmir Şehir Tiyatrosu'nda, önce ''Portakal Kabukları'' ve ''Hanımlar Terzihanesi'' oyunuyla çıkmıştır.

İzmir Şehir Tiyatroları 1950 yılında kapatılınca ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşmiş ve 1950-1951 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatroları'na katılmıştır. 1959-1960 yıllarında üç sezon boyunca Cüneyt Gökçer'in davetiyle Ankara Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak sahneye çıkmıştır.

Daha sonra tekrar İstanbul Şehir Tiyatrosu'na dönen Güvenç, bugüne kadar 200'den fazla tiyatro oyununda baş rol almış ve pek çok ödül kazanmıştır.

1974 yılında oyunculuğunun yanı sıra "En Büyük Kumar" oyununu sahneye koyarak yönetmenliğe başlamıştır.

1995 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli olunca, Gencay Gürün'ün kurduğu "Tiyatro İstanbul" bünyesine katılmıştır.

Sanatçının, öykü ve hikaye denemeleri bulunmaktadır. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını alan Güvenç, Türkiye'nin 2009 Dünya Tiyatro Günü bildirisini yazmıştır.

Dublaj sanatçısı Hayri Esen ile ilk evliliğini gerçekleştiren güvenç, ardından Orhon Murat Arıburnu ile evlenmiş ve bu evliliği de son bulmuştur.

Daha sonra Yüksek Mimar Okan Bilgütay ile evlenen Nedret Güvenç’in bu evliliğinden Müjde isminde bir kızı vardır. Nedret Güvenç, Ece Uslu'nun da teyzesidir.

9 Mart 2010 tarihinde İzmir Bornova Çamdibi'de "Nedret Güvenç Tiyatro Sahnesi" adında bir tiyatro açılmıştır.

200'den fazla tiyatro oyununda oynamıştır. Bunlardan bazıları Boş Beşik, Alcectis, Beyaz Güvercin, Cyrano de Bergerac, Rüya Gibi, Taruffe, Therese Raquin, İhtiras Tramvayı, Hile ve Sevgi, Macbeth, Eski Şarkı, Suların Altındaki Yol, Evcilik Oyunu, Kuru Gürültü, Yarış Bitti, Bozuk Düzen, Bir Kış Masalı, Vişne Bahçesi, Genç Osman, Masum Irene, Kanlı Düğün, Kralın Kısrağı, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe, Hırçın Kız, Günden Geceye, Aşk Mektupları.

Usta sanatçı 90 yaşında uykusunda hayatını kaybetti...