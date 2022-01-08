Türkiye ve yurtdışında inşaat ve müteahhitlik işleri yapmak ile gayrimenkul alımı, yapımı, geliştirmesi ve satımı yapan NEF firması medyada boy göstermesiyle merak konusu oluyor. Bizlerde bu doğrultuda internet arama motorlarında çokça araştırılan NEF arsa nedir? NEF İnşaat sahibi kim? Arsa projeleri nerede? sorularına haberimizde yer verdik.

NEF ARSA NEDİR?

Nef, Timur Holding’in bünyesi altında yer alan bir gayrimenkul markasıdır. 2010 yılından bu yana en küçük alanları değerlendirerek yaşama katan ve insanlar için ince düşünülmüş yaşam alanları tasarlamayı amaçlayan Nef, bu hedefle projeler üretmektedir.

Türkiye’de ve dünyada 6 ülkedeki büyük metropolde sektörel ihtiyaçları analiz etmek için uzman kişi ve kurumlarla çeşitli anketler ve araştırmalar yapan Nef, hedef kitlenin beklentilerine en uygun şekilde tasarımı odak noktası haline getirerek çalışmaktadır. Gayrimenkul sektöründe satıştan pazarlamaya bütün katma değer zincirini yeniden tasarlamaktadır.

Dünyanın en iyi 10 mimarlık firmasından 4’ü ile aynı anda çalışan, dünyanın sayılı gayrimenkul firmasından biri olan Nef, projelerinde iç mekan ve dış cephenin yanı sıra elektrik anahtarlarından kapı kollarına kadar en ince ayrıntılarda bile tasarımı ön planda tutmaktadır.

NEF İNŞAAT SAHİBİ KİM?

NEF İnşaat'ın sahibi Erden Timur'dur. Erden Timur 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi.

2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun olan Erden Timur, daha sonra 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup avukatlık diplomasını almıştır. Akabinde ise London School of Economics’te Ekonomi yüksek lisansına başladı. Babasının rahatsızlanması sebebiyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye’ye geri döndü.

Dönüşünün ardından ise aile şirketlerinin ait bir arsanın yarıda kalan projesini tamamlamak için inşaat sektörüne girmiştir. 2010 senesinde Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı.

Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre 400 milyon dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin 100. insanıdır.

Ayrıca Galatasaray'a verdiği önemli desteklerle dikkat çeken Timur, Emre Akbaba ve Radamel Falcao transferlerinde kulübe ciddi maddi destek sağlamasıyla Galatasaraylı taraftarların desteğini kazanmıştır.

Üniversiteden sınıf arkadaşı Emine Timur ile evli olan Erden Timur, Ala Bade adında bir kız ve Yusuf Kenan adında bir erkek çocuk babasıdır.

NEF ARSA PROJELERİ NEREDE?

NEF'in arsa projeleri Eskişehir, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunmaktadır. Öte yandan Nef 82 projesi de vardır.

NEF Eskişehir hakkında bilgi:

Nef Arsa Eskişehir, termal havuz ve yürüyüş parkurları, doğayla iç içe egzersiz ve sosyal alanları, çocuklar için macera ve su parkları, her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz çarşısı ile hayata geçirilecek. Eskişehir’in en zengin termal kaynaklarına sahip, geleceğin termal oteller bölgesinde kat karşılığı daire sahibi olunabilecek.

Nef Eskişehir projesi hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız.

Nef Ilgaz projesi hakkında bilgi:

Nef Arsa Ilgaz, Türkiye’nin önde gelen kış sporları turizm merkezi alanları arasında olan, bahar ve yaz aylarında da birçok doğa sporuna ev sahipliği yapan Ilgaz Milli Parkı'na bir 'nefes' mesafede yer alıyor. 230 parsel büyüklüğündeki proje, size hem çok değerli bir yatırım, hem de kuşların sesiyle, ağaçların yeşiliyle, çiçeklerin kokusuyla, kısacası doğayla baş başa kalacağınız bir yaşam imkanı sunuyor. Sosyal, spor, etkinlik, aktivite alanları, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dalından toplanmaya hazır sebze ve meyve yetiştirilen bahçeler, Ilgaz dağına özgü endemik bitkilerle harmanlanmış sabun üretim atölyesi gibi size yeni dünyaların kapılarını açacak hobi atölyeleriyle hem doğayı hem de kendinizi yeniden keşfedeceksiniz.

Nef Ilgaz projesi hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız.

Nef 82 projesi hakkında bilgi:

Ekonomik dalgalanmalardan en az etkilenen, yenisi üretilemeyen ve zamansız yatırım aracı olan arsa, kolay el değiştirebilen yapısı ile hızlı ve pratik finansal kazanç imkanı sunar. 2.5 milyon metrekare arazi üzerine kurulu Türkiye'nin en büyük projesi Nef City 82'nde arsaların tamamı tapuludur.

Nef 82 projesi hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız.