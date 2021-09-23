Nefaset Bedeli ne demek, TDK'ya göre Nefaset Bedeli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nefaset bedeli ne demek? Nefaset bedeli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nefaset bedeli kelimesi. Peki nefaset bedeli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nefaset bedeli nedir, nefaset bedeli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Nefaset bedeli kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Nefaset bedeli kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

NEFASET BEDELİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nefaset bedeli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nefaset bedeli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapılan işin anlaşmada öngörülen koşullar içerisinde yapılmaması sonucu işi yaptıranın işi yapana ödeyeceği eksik bedel

