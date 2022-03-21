Nefaset ne demek, TDK'ya göre Nefaset kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nefaset ne demek? Nefaset TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nefaset kelimesi. Peki nefaset ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nefaset nedir, nefaset kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEFASET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nefaset kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nefaset kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nefaset kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nefis olma durumu

- Kıymetli olma durumu



NEFASET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yemekler her günküne üstün bir nefasete ermiş.



NEFASET KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- nefaset bedeli

