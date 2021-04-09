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  3. Nefes almakta güçlük çeken kadının boğazından çıkan hayrete düşürdü

Nefes almakta güçlük çeken kadının boğazından çıkan hayrete düşürdü

Afyonkarahisar'da yaşlı bir kadın, uyuduğu esnada nefes alma zorluğu çekmeye başlayınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Kadının boğazından takma dişlerinin çıkması herkesi şaşkına uğrattı.

Nefes almakta güçlük çeken kadının boğazından çıkan hayrete düşürdü

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde uyuyan 72 yaşındaki S.H.A., isimli yaşlı kadın boğazında acı ve nefes alma güçlüğü hissedince bir anda uyandı. Boğazında batma olduğunu fark eden kadın evdeki yakınlarından yardım isteyince yakınları S.H.A.'yı hemen hastaneye götürdü.

TAKMA DİŞLERİ BOĞAZINA KAÇTI

Hastanede yapılan incelemede ve röntgen çekiminde yaşlı kadının metal kancalı dişlerinin boğazına kaçtığı belirlenince Kulak Buran Boğaz uzmanları tarafından S.H.A. hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 1 saat süren zorlu ameliyatın ardından S.H.A.'nın boğazına kaçan takma dişleri çıkarıldı. Hastanede gözlem altında tutulmaya devam edelin yaşlı kadının durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, yaşanan olaya doktorlar bile şaşırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nefes almakta güçlük çeken kadının boğazından çıkan hayrete düşürdü

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