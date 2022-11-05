Nefes bile alamıyordu! Ameliyata alınan hastadan çıkarılan kitlenin büyüklüğü şaşkınlık yarattı!

Samsun'da birçok şikayeti bulunan kadın hastanın ameliyatı doktorları şoke etti. Doktorlar genç kadının karnından 3 kiloya yakın kitle çıkardı.

Melahat Ersoy
Editör
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Nefes bile alamıyordu! Ameliyata alınan hastadan çıkarılan kitlenin büyüklüğü şaşkınlık yarattı!

Alınan bilgilere göre KKTC'de yaşayan 26 yaşındaki E. K. isimli kişi karnında şişlik, nefes alamama, tuvalete çıkamama şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda karnında kitle olduğu belirlenen E.K. ameliyat için Samsun'daki Medicana Intarnational Samsun Hastanesine geldi.

Burada Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün tarafından ameliyata alınan genç kadının karnından 2 kilo 890 gram ağırlığında, 20’ye 20 santim büyüklüğünde bir kitle çıkartıldı.

Nefes bile alamıyordu! Ameliyata alınan hastadan çıkarılan kitlenin büyüklüğü şaşkınlık yarattı!

"KİTLE TESPİT EDİLMİŞ"

Çıkarılan kitle ve ameliyat hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cazip Üstün, hastanın 26 yaşında ve KKTC'de yaşadığını ifade ederek, "Orada yapılan tedavide karında kitle tespit edilmiş. Gelmeden önce yapılan tomografi de aşağı yukarı 20’ye 20 cm büyüklüğünde bir kitle ile karşılaşılmış. Orada yine dermoid kist denilen yani içerisinde kıl olan bir tümör şekli olarak rapor edilmiş." dedi.

Kitlenin büyüklüğü nedeniyle kadının nefes bile alamadığını belirten Cazip Üstün, "Gerekli hazırlıkları yapıp ameliyata aldık. 2 bin 890 gram ağırlığında bütün karnı dolduran bir kitle çıkarttık” diye konuştu.

Nefes bile alamıyordu! Ameliyata alınan hastadan çıkarılan kitlenin büyüklüğü şaşkınlık yarattı!

"KEMOTERAPİ VE İLAÇ TEDAVİSİ ALACAK"

Tümörün kötü huylu çıkmasına rağmen, genç hastanın ilaç tedavisi ile hastalıktan kurtulma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Üstün, “Frozen dediğimiz ameliyat sırasında kabaca tümörün cinsi hakkında bilgi veren patolojik tetkik yaptırdık. İlk tetkik sonucu mix germinal tümör olabileceğini söylediler. Hastamız genç ve bekar olduğu için fertilite koruyucu cerrahi dediğimiz yöntemle kitleyi çıkarttık. Bağırsaklarda olan yapışıklıkları temizledik. Rahimde bir sıkıntı olmadığı için almadık ve ileride çocuk sahibi olabilmesinde bir engel yok. Tabii, kemoterapi ve ilaç tedavisi alacak. Bu gibi durumlarda hastaların ilaç tedavisine cevap verme ihtimali çok yüksek oluyor. İnşallah hayırlısıyla tamamıyla kurtulacak diye tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Nefes bile alamıyordu! Ameliyata alınan hastadan çıkarılan kitlenin büyüklüğü şaşkınlık yarattı!

"HASTAMIZ NEFES ALAMIYORDU"

Üstün şunları kaydetti: "Kist, bütün karnı doldurduğundan dolayı hastamız ameliyat öncesi nefes alamıyordu. Kitle, diyaframı da baskılıyordu. Büyük tuvaletine çıkmakta da zorlanıyordu. Ameliyatın ardından bunun gibi sıkıntıları atlatmış oldu. Kemoterapi ve ilaç tedavisi ile de tamamen sağlığına kavuşmasını diliyoruz.”

Nefes bile alamıyordu! Ameliyata alınan hastadan çıkarılan kitlenin büyüklüğü şaşkınlık yarattı!

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