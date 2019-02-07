Güzelliğiyle büyüleyen Nefise Karatay 2. Sayfa programına konuk oldu. Peki Nefise Karatay kimdir? Kaç yaşında ? Aslen nereli ? Boyu kaç ? Eşi Yusuf Day kimdir?

NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Nefise Karatay, 26 Nisan 1976 tarihinde Almanya'da doğdu. Babasının adı Orhan Karatay'dır. Aslen İstanbul'lu olan babası Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi'ne bağlı Zeytinli Köyüne yerleşmiştir.



1997 yılında Number One TV'de kendi hazırladığı bir müzik programı sundu.1997 yılında İnterstar'ın düzenlediği yarışmada Türkiye Güzeli seçildi. Ardından profesyonel mankenlik kariyerine başladı.

Nefise Karatay, 2009 yılının Ekim ayından sonraCNN TÜRK'te "Afiş" programını sundu. 2009 yılında "M.A.T." adlı dizide Ceyda Eren karakterini canlandırırken Demir Karahan, Emin And, İbrahim Çelikkol, Hakan Ka, Kamil Güler ile birlikte rol aldı.

Şovmen Mehmet Ali Erbil'le uzun süre aşk yaşadı.

Nefise Karatay, 15 temmuz 2012 tarihinde işadamı Yusuf Day ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.

2015 yılında yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, başrollerini Gürkan Uygun,Nefise Karatay, Ali Sürmeli, Berk Hakman, Yağmur Tanrısevsin ve Hakan Boyav'ın paylaştıkları "Baba" adlı dizide oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2015 - Baba (TV Dizisi)

2014 - Otel Divane (Funda) (TV Dizisi)

2014 - Fatih'in Fedaisi: Kara Murat (Nur) (Sinema Filmi)

2011 - Kara Murat: Mora'nın Ateşi (Nur) (Sinema Filmi)

2009 - M.A.T. (Ceyda Eren) (TV Dizisi)

2008 - Para=Dolar (Yasemin) (TV Filmi)

2007 - O Kadın (Sinema Filmi)

2007 - 2008 - Kurtlar Vadisi Pusu (Ahu Toros) (TV Dizisi)

2007 - Hayat Kavgam (TV Dizisi)

2006 - Meçhule Gidenler (Hayal) (TV Dizisi)

2005 - Üç Kadın (Naz) (TV Dizisi)

2005 - Çılgın Yuva (Azra) (TV Dizisi)

2005 - Son Yüzleşme (TV Dizisi)

2005 - Emret Komutanım (Nadide) (TV Dizisi)

2004 - Uy Başuma Gelenler (Zeynep) (TV Dizisi)

2002 - Kurşun Asker (TV Dizisi)

2002 - Deliboran Destanı (TV Dizisi)

2002 - Beşik Kertmesi (TV Dizisi)

2001 - İkinci Şans (2) (TV Filmi)

2001 - Yeni Hayat (Yasemin) (TV Dizisi)

2001 - Avcı (Suzan Nober) (TV Dizisi)

1999 - Hicran (TV Dizisi)

1999 - Bize Ne Oldu (TV Dizisi)

1997 - Eltiler (Yaprak) (TV Dizisi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Karanfil) (TV Dizisi)

1995 - Mirasyediler (TV Dizisi)

YUSUF DAY KİMDİR?

Bursalı olan İşadamı Yusuf Day, ünlü manken Nefise Karatayın sevgilisidir. Çift 15 Temmuz 2014 de evlenmiştir. Düğün gecesi pop müziğin usta sesi Erol Evgin de Karataya jest yapıp sahneye çıkmıştır.