Negatif ne demek, TDK'ya göre Negatif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Negatif ne demek? Negatif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi negatif kelimesi. Peki negatif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre negatif nedir, negatif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEGATİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Negatif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Negatif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre negatif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Olumsuz

- Eksi, pozitif karşıtı

- Gerçekteki aydınlık ve karanlık bölümleri tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi



NEGATİF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Onun bu kadar yardımcı yaklaşımına negatif bir cevap vermek istemiyordu.

- Bütün mahzuru, otuz altı film bitmeden negatifi çıkaramıyorsunuz.



NEGATİF KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- negatif büyüklük, negatif sayı

