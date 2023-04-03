Nehemiah Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nehemiah Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nehemiah Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nehemiah Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nehemiah Fernandez 11 Aralık 2004 tarihinde Stains şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Nehemiah Fernandez Veliz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nehemiah Fernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nehemiah Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nehemiah Fernandez'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nehemiah Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://instagram.com/n.fernandez4/

Nehemiah Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nehemiah Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Nehemiah Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nehemiah Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında PSG Jugend

1 Temmuz 2020 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2021 yılında Paris SG U19

Nehemiah Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nehemiah Fernandez şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nehemiah Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AAS Sarcelles (2011-2017), Paris Saint-Germain (2017-)

Fransa U19 takımında 15 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U18 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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