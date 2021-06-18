Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli 2 yıldır ilk kez birlikte görüntülendi! Balkonda hüngür hüngür ağladı!

41 yaşındaki ünlü oyuncu Nehir Erdoğan'ın iki yıldır meslektaşı Hatice Aslan'ın eski eşi Renan Kaleli’yle aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Nehir Erdoğan, başrol oynadığı ‘Benim Adım Melek’ dizisinin final yapmasıyla soluğu sevgilisi ile Bodrum’da aldı.

Geçtiğimiz gün Bodrum Akyarlar'daki bir otelde görüntülenen Nehir Erdoğan-Renan Kaleli çifti, sabah saatlerinde kavga edip ardından barıştı

OTELİN BALKONUNDA AĞLADI

Sabah saatlerinde otelin balkonuna çıkarak ağlayan ünlü oyuncu, uzun süre balkonda durdu. Ardından balkona çıkan Renan Kaleli, telefonla hararetli bir şekilde konuştu.

Havuz başına geçen Nehir Erdoğan'ın da uzun süre telefonla konuştuğu görüldü.

TATİLİN TADINI ÇIKARDILAR

Gün batımına doğru bir plajdaki eğlenceye katılan ikili tatilin tadını çıkarırken bir süre sonra Nehir Erdoğan, sevgilisini yalnız bırakıp bir arkadaşı ile iskelede şakalaştı, O sırada ayak bileğini burkan Erdoğan'ın canının yandığı her halinden belli oldu.