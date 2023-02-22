Neil Farrugia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neil Farrugia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neil Farrugia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neil Farrugia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neil Farrugia 19 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda,Malta uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neil Farrugia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Neil Farrugia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Neil Farrugia'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Neil Farrugia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Neil Farrugia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Neil Farrugia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neil Farrugia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında UCD U19

1 Ocak 2017 yılında UCD

1 Temmuz 2019 yılında Shamrock Rovers

Neil Farrugia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neil Farrugia şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Neil Farrugia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U19 takımında 19 numaralı formasıyla 2 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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