Neill Byrne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neill Byrne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Neill Byrne kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Neill Byrne ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Neill Byrne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neill Byrne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Neill Byrne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neill Byrne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neill Byrne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neill Byrne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neill Byrne 2 Şubat 1993 tarihinde Portmarnock şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neill Byrne Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Neill Byrne'nin Stockport County ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Neill Byrne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Neill Byrne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Neill Byrne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neill Byrne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında AFC Rochdale

22 Kasım 2012 yılında Barrow

19 Aralık 2012 yılında AFC Rochdale

31 Ocak 2013 yılında Southport

28 Nisan 2013 yılında AFC Rochdale

1 Temmuz 2013 yılında Telford Utd

11 Temmuz 2015 yılında Macclesfield

1 Temmuz 2017 yılında Gateshead

1 Temmuz 2018 yılında Fylde

23 Eylül 2020 yılında Halifax Town

16 Temmuz 2021 yılında Hartlepool Utd.

1 Temmuz 2022 yılında Tranmere Rovers

6 Ocak 2023 yılında Stockport

Neill Byrne kimdir

Neill Byrne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neill Byrne şuan Stockport County takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Balvedere FC (-2007), Nottingham Forest (2007-2011)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Neill Byrne nereli

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