Nekre ne demek, TDK'ya göre Nekre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nekre ne demek? Nekre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nekre kelimesi. Peki nekre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nekre nedir, nekre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Nekre kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Nekre kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

NEKRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nekre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nekre kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nekre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beklenmedik hoş ve şaşırtıcı sözler söyleyen, güldürücü hikâye anlatan (kimse), nükteci



NEKRE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Nekre ve zarif, iyi bir hatipti.

