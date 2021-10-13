Nekrofili ne demek, TDK'ya göre Nekrofili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nekrofili ne demek? Nekrofili TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nekrofili kelimesi. Peki nekrofili ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nekrofili nedir, nekrofili kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEKROFİLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nekrofili kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nekrofili kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nekrofili kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ölü sevicilik

