Nekroloji ne demek, TDK'ya göre Nekroloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nekroloji ne demek? Nekroloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nekroloji kelimesi. Peki nekroloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nekroloji nedir, nekroloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEKROLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nekroloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nekroloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nekroloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nekroz bilimi

- Ölmüş birinin anısına yazılan yazı

