Nekroz ne demek, TDK'ya göre Nekroz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nekroz ne demek? Nekroz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nekroz kelimesi. Peki nekroz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nekroz nedir, nekroz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Nekroz kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Nekroz kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

NEKROZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nekroz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nekroz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nekroz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Canlı maddelerin fiziksel ve kimyasal değişimi

