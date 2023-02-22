Neli Adaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neli Adaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neli Adaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Neli Adaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Neli Adaa {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Neli Adaa Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Neli Adaa'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Neli Adaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Neli Adaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Neli Adaa şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.