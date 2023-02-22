Neli Adaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neli Adaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Neli Adaa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Neli Adaa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.