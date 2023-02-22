Nelson Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nelson Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nelson Oliveira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nelson Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nelson Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelson Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelson Oliveira 8 Ağustos 1991 tarihinde Barcelos şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Nélson Miguel Castro Oliveira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelson Oliveira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Nelson Oliveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nelson Oliveira'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nelson Oliveira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/noliveira9/

Nelson Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelson Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nelson Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelson Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Braga U15

1 Temmuz 2006 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2008 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2009 yılında Benfica

21 Ocak 2010 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2010 yılında Benfica

12 Ağustos 2010 yılında Paços Ferreira

30 Haziran 2011 yılında Benfica

31 Temmuz 2012 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2013 yılında Benfica

26 Temmuz 2013 yılında Rennes

30 Haziran 2014 yılında Benfica

1 Ocak 2015 yılında Swansea

30 Haziran 2015 yılında Benfica

1 Eylül 2015 yılında Nottm Forest

30 Haziran 2016 yılında Benfica

30 Ağustos 2016 yılında Norwich

22 Ocak 2019 yılında Reading

31 Mayıs 2019 yılında Norwich

20 Temmuz 2019 yılında AEK Atina

9 Temmuz 2021 yılında PAOK

Nelson Oliveira kimdir

Nelson Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelson Oliveira şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Santa Maria FC (1999–2002),
SC Braga (2003-2006),
SL Benfica (2006-2009),
Rio Ave FC (2010);

Nelson Oliveira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz takımında 9 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 8 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 9 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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Nelson Oliveira nereli

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