Nelson Vieira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Vieira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Vieira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelson Vieira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelson Vieira 28 Mayıs 2004 tarihinde Maia şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Nélson Ribeiro Vieira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelson Vieira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NCfoot yapmaktadır. Nelson Vieira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nelson Vieira'nin FC Paços de Ferreira U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nelson Vieira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelson Vieira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2018 yılında Paços Sub-17

1 Temmuz 2021 yılında Paços F. U19

Nelson Vieira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelson Vieira şuan FC Paços de Ferreira U19 takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Folgosa Da Maia (2012-15), SC Salgueiros (2015-17), AC Alfenense (2017-18), FC Paços de Ferreira (2018-);

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.