Nemanja Andjusic kimdir? sorusu internette araştırılıyor. Bunun sebebi Trabzonspor tarafından Nemanja Andjusic ile anlaşmaya varıldığının açıklanması. Birçok kişi Nemanja Andjusic hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Nemanja Andjusic kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

NEMANJA ANDJUSİC KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Nemanja Andjusic, 17 Ekim 1996 tarihinde Bosna Hersek'in Trebinje şehrinde dünyaya gelDİ, Leotar Trebinje takımında başladığı futbol kariyerinde Sarajevo, Travnik, Olimpik Sarajevo ve Celik Zenica formalarını da terletti. Asıl mevkisi sol kanat olan Andjusic, sağ kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor. Kariyerinde 99 maça çıkan Boşnak futbolcu, 13 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

TRABZONSPOR BİR TRANSFERDE DAHA MUTLU SONA ULAŞTI

Yeni sezon için takviye çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, son olarak ülkesinin Mladost Kakanj forması giyen Boşnak futbolcu Nemanja Andjusic ile anlaşma sağladı.

İstanbul'a gelen 23 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Karadeniz ekibi daha önce John Obi Mikel, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Atakan Gündüz, Taha Tunç ve Salih Kavrazlı'yı kadrosuna katmıştı.