Nemanja Carevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Carevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Carevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Carevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Carevic 8 Nisan 2004 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Немања Царевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Carevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Carevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Petrovac futbol takımında oynamaktadır. OFK Petrovac takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Carevic'nin OFK Petrovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nemanja Carevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Carevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Carevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Carevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2021 yılında FK Budva

11 Şubat 2022 yılında OFK Grbalj

21 Temmuz 2022 yılında OFK Petrovac

Nemanja Carevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Carevic şuan OFK Petrovac takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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