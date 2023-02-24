Nemanja Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Mitrovic 16 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Mitrovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ljubic Prnjavor futbol takımında oynamaktadır. FK Ljubic Prnjavor takımına - tarihinde katılmıştır. Nemanja Mitrovic'nin FK Ljubic Prnjavor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Mitrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Mitrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Mitrovic şuan FK Ljubic Prnjavor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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