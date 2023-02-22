Nemanja Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nemanja Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nemanja Nikolic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nemanja Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nemanja Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Nikolic 21 Şubat 2001 tarihinde Zvornik şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nemanja Nikolić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Nikolic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Munever Kursumovic yapmaktadır. Nemanja Nikolic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nemanja Nikolic'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Nikolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Nemanja Nikolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2018 yılında Mladost Kakanj

23 Ağustos 2019 yılında Olimpiakos

29 Ağustos 2019 yılında Radnicki Nis

31 Aralık 2019 yılında Olimpiakos

20 Ocak 2020 yılında Mladost Kakanj

30 Haziran 2020 yılında Olimpiakos

15 Eylül 2020 yılında PAE Chania

30 Haziran 2021 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

Nemanja Nikolic kimdir

Nemanja Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Nikolic şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Sarajevo (2016-2018)

Nemanja Nikolic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 2 numaralı formasıyla 11 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Nemanja Nikolic nereli

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