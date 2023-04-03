Nemanja Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nemanja Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nemanja Nikolic 14 Ekim 2004 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nemanja Nikolic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Connect Management yapmaktadır. Nemanja Nikolic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Vrsac U19 futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac U19 takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Nikolic'nin OFK Vrsac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nemanja Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nemanja Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Vojvodina U19
19 Ağustos 2022 yılında Vrsac U19
Nemanja Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nemanja Nikolic şuan OFK Vrsac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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