Nemanja Rakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Rakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Rakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Rakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Rakovic 23 Ekim 2001 tarihinde Prijedor şehrinde doğmuştur. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nemanja Raković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Rakovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Rakovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krupa na Vrbasu futbol takımında oynamaktadır. FK Krupa na Vrbasu takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nemanja Rakovic'nin FK Krupa na Vrbasu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Rakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Rakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Rakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Rakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2020 yılında Kozarska Dubica

1 Ocak 2021 yılında Bilinmiyor

5 Ağustos 2021 yılında FK Krupa

Nemanja Rakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Rakovic şuan FK Krupa na Vrbasu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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