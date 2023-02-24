Nemanja Sekulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Sekulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Sekulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Sekulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Sekulic 29 Mart 1994 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Sekulic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nemanja Sekulic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına 30 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nemanja Sekulic'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Sekulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Sekulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Sekulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Sekulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2014 yılında Rudar Pljevlja

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2015 yılında OFK Petrovac

1 Temmuz 2015 yılında FK Bratstvo

26 Ocak 2016 yılında Zeta Golubovac

12 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Kom Podgorica

1 Temmuz 2018 yılında Rudar Pljevlja

1 Ocak 2019 yılında Zeta Golubovac

30 Temmuz 2020 yılında B. Podgorica

Nemanja Sekulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Sekulic şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Nemanja Sekulic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 2 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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