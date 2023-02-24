Nemanja Stupar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Stupar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Stupar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Stupar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Stupar 23 Ocak 2002 tarihinde Derventa şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Stupar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Stupar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Bratstvo Gracanica futbol takımında oynamaktadır. NK Bratstvo Gracanica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Stupar'nin NK Bratstvo Gracanica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Stupar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Stupar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nemanja Stupar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Stupar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2018 yılında S.Doboj U19

23 Temmuz 2019 yılında Tekstilac U19

3 Mart 2021 yılında Simm-Bau U19

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2022 yılında Tekstilac

1 Mart 2022 yılında NK Usora

1 Temmuz 2022 yılında Br. Gracanica

Nemanja Stupar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Stupar şuan NK Bratstvo Gracanica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.