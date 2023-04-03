Nemanja Zdravkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Zdravkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Zdravkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nemanja Zdravkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nemanja Zdravkovic 23 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nemanja Zdravkovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Trayal Kruševac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Nemanja Zdravkovic'nin FK Trayal Kruševac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nemanja Zdravkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nemanja Zdravkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nemanja Zdravkovic şuan FK Trayal Kruševac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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